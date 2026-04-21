Schulting blijft langebaanschaatsen bij Team Essent

DEN BOSCH (ANP) - Schaatsster Suzanne Schulting heeft haar contract bij Team Essent met twee jaar verlengd en vervolgt daarmee haar carrière in het langebaanschaatsen. De 28-jarige Groningse blijft tot medio 2028 verbonden aan de ploeg die onder leiding staat van Sven Kramer en Jac Orie.

"Aan het eind van het afgelopen seizoen heb ik echt een stap gezet op de langebaan, wat me het vertrouwen geeft dat er nog veel meer in zit", aldus Schulting, die ook blijft shorttracken.

Schulting maakte furore in het shorttrack met drie olympische titels op de Winterspelen van 2022 in Beijing en legio wereld- en Europese titels. Door problemen met haar enkel koos ze twee jaar geleden voor een avontuur op de langebaan bij Team Essent.

Nederlands kampioene sprint

Afgelopen winter kwam ze op de Winterspelen van Milaan en Cortina in actie op zowel de langebaan als het shorttrack. Op de olympische 1000 meter eindigde ze als achtste, terwijl ze in het shorttracktoernooi strandde in de halve finales van de 1500 meter. Ze werd na de Spelen eerst Nederlands kampioene sprint op de langebaan en bekroonde haar seizoen met een zilveren medaille op het WK sprint.

"Het was een lang en zwaar seizoen, maar ik heb het op een heel mooie manier afgesloten", zegt ze in een persbericht. "Ik heb altijd het gevoel gehad dat het erin zat, maar in de wedstrijden wilde het aanvankelijk niet lukken. Dat het er aan het eind van het seizoen toch nog zo goed is uitgekomen, was voor mij de grootste overwinning. Ik hoop dat ik aankomend seizoen vanaf het eerste tot het laatste moment stabiel ben en steeds iets harder kan rijden."

Coach Orie reageert verheugd op de contractverlenging. "Suzanne heeft aan het einde van het seizoen laten zien waartoe ze in staat is. Twee vierkampen in één week rijden en daar goud en zilver behalen, dat is van hoog niveau. Met haar tijden bewijst ze dat ze ook op de langebaan tot de wereldtop behoort."