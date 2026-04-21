Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Dan zit je misschien dichter bij de waarheid dan je denkt. Nieuw onderzoek van de University of Illinois laat zien dat bepaalde beroepen opvallend vaak mensen aantrekken met psychopatische trekjes. En er komt een duidelijke winnaar uit de bus rollen: de auto- en motormonteur.

Volgens de onderzoekers voelen mensen met zogeheten ‘subklinische psychopathie ’ zich aangetrokken tot werk waarbij ze vooral met machines bezig zijn en zo min mogelijk met mensen. „Subklinische psychopaten, gedreven door hun antisociale neigingen, kiezen het liefst voor technische banen die geïsoleerd zijn en weinig sociaal contact vereisen”, schrijven zij. Geen smalltalk, geen gedoe.

Dark Triad

Voor het onderzoek werden ruim 600 studenten ondervraagd. Hun persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van de zogeheten Dark Triad: psychopathie, machiavellisme en narcisme . Wat blijkt? Vooral de eerste twee hebben een duidelijke voorkeur voor banen zonder menselijk contact. „Dit wijst op een duidelijk patroon van het vermijden van sociale en zorggerichte beroepen.”

Narcisten

Maar waar psychopaten afstand zoeken, zoeken narcisten juist publiek. Zij trekken naar creatieve beroepen, leidinggevende functies en sectoren als politiek en bedrijfsleven. „Narcistische bewondering hangt sterk samen met creatieve expressie en invloed,” schrijven de onderzoekers. Vrij vertaald: ze zoeken een podium.

Opvallend is dat mensen die de zorg in willen, ook hoog scoren op ‘durf’, een eigenschap die overlapt met psychopathie. Maar zonder de kilheid of impulsiviteit. Koelbloedig blijven in een crisissituatie lijkt dus soms op hetzelfde profiel, maar komt uit een heel andere motivatie.

De succesvolle psychopaat

De grootste waarschuwing is voor de zogeheten ‘succesvolle psychopaat’. Dat zijn mensen die hun scherpe randjes weten te verbergen en moeiteloos opklimmen. Eenmaal aan de top worden ze lastig te stoppen. „Organisaties moeten vermijden om hen naar topposities te promoveren, omdat ze daarna vrijwel niet meer te controleren zijn.”