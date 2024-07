Seine lijkt net op tijd schoon voor Olympische Spelen

PARIJS (ANP/AFP) - De Seine in Parijs lijkt net op tijd schoon genoeg voor het olympische openwaterzwemmen en een deel van de triatlon. Volgens het stadsbestuur bleef de waterkwaliteit "tien of elf" van de afgelopen twaalf dagen binnen de gestelde eisen. "We hopen nog dat het weer wat beter wordt, maar we maken ons geen zorgen om de wedstrijden. Die gaan door", zegt ambtenaar Pierre Rabadan tegen de Franse omroep RFI.

Volgens Rabadan behoren aanpassingen echter nog wel tot de mogelijkheden, zonder daar verdere details bij te geven. Vorige week kondigden de organisatoren het net buiten Parijs gelegen Vaires-sur-Marne aan als alternatieve locatie. Ondanks een grote zuiveringsoperatie bleef de Seine lang te vies, ook door een ongebruikelijke hoeveelheid regenval.

Op 30 en 31 juli en 5 augustus is de triatlon, op 8 en 9 augustus gaan de openwaterzwemmers de Seine in. Sharon van Rouwendaal hoopt na haar gouden medaille van 2016 in Rio de Janeiro opnieuw de snelste te zijn op de 10 kilometer in het open water.