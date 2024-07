Twentse ziekenhuizen werken nauwer samen, fusie is mogelijk

ENSCHEDE (ANP) - De ziekenhuizen in de Twentse steden gaan nauwer samenwerken. Mogelijk leidt dat uiteindelijk tot een fusie van Medisch Spectrum Twente (Enschede) en Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo en Almelo).

De beide ziekenhuizen hebben de plannen vrijdag naar buiten gebracht. Ze zeggen dat ze al intensief samenwerken, maar beperkingen tegenkomen bij het delen van informatie en bij de financiering. "Alleen door onze krachten te bundelen, kunnen we specialistische zorg in de regio behouden en voorkomen dat inwoners moeten uitwijken naar ziekenhuizen ergens anders in het land."

Het is nog niet bekend hoe de nauwere samenwerking er precies gaat uitzien. Dat moet in de komende tijd worden uitgewerkt. "We kijken daarbij serieus naar de mogelijkheid om samen te werken als één organisatie met verschillende locaties en bijvoorbeeld eigen specialismen", aldus de ziekenhuisorganisaties. Het is wel de bedoeling dat alle locaties een spoedeisende hulp houden.

Medisch Spectrum Twente heeft een ziekenhuis en een radiologisch centrum in Enschede en poliklinieken in Haaksbergen en Oldenzaal. Het ziekenhuis heeft 650 bedden. De organisatie telt ongeveer 3500 medewerkers. Ziekenhuisgroep Twente, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, heeft ruim 3200 medewerkers.