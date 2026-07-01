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Serena Williams door verrekte knie onzeker voor dubbelspel

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 15:38
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LONDEN (ANP/RTR) - Het is afwachten of Serena Williams samen met haar zus Venus kan tennissen in het dubbelspel op Wimbledon. De 44-jarige Amerikaanse heeft haar rechterknie verrekt bij haar rentree dinsdag in het enkelspel. "Ze doet er alles aan om fit te zijn voor haar dubbelspelwedstrijd later deze week", meldde haar zaakwaarnemer in The Times.
Williams maakte na vier jaar afwezigheid haar comeback op het grandslamtoernooi van Londen, dat ze in haar beste jaren zeven keer won. Ze verloor in drie sets van de relatief onbekende Australische Maya Joint. Williams verzuimde na afloop de pers te woord te staan.
"Serena verrekte haar rechterknie aan het einde van de eerste set en werd na de partij door de medische teams van Wimbledon en de WTA vrijgesteld van haar mediaverplichtingen", aldus haar agente Jill Smoller.
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