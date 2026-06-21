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Serena Williams maakt op Wimbledon ook rentree in enkelspel

Sport
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 21:12
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LONDEN (ANP) - Tennisster Serena Williams maakt over ruim een week op Wimbledon na bijna vier jaar haar rentree in het enkelspel. De 23-voudig grandslamkampioen heeft van de organisatie een wildcard gekregen, na eerder ook al met haar zus Venus via deze weg te zijn toegelaten tot het dubbelspel in Londen.
De 44-jarige Williams maakte eerder deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queen's. Tot dan toe speelde de Amerikaanse op de US Open van 2022 haar laatste officiële tennispartij. In 2023 kreeg ze haar tweede dochter.
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