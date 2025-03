Shorttracker Van 't Wout pakt WK-brons op 1500 meter

BEIJING (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft bij de wereldkampioenschappen in Beijing brons gepakt op de 1500 meter. De Nederlander reed een afwachtende race, pakte twee ronden voor het einde de derde plaats, maar toen waren de Canadees William Dandjinou en de Belg Stijn Desmet al te ver weg. Dandjinou veroverde het goud, Desmet het zilver.

Van 't Wout had vorig jaar bij de WK in Rotterdam al het zilver gepakt op de 1500 meter en gold als een van de favorieten voor de titel op de olympische piste van 2022. Ook is hij de regerend Europees kampioen op de langste afstand.

Daan Kos reed de B-finale en werd daarin tweede.