Shorttrackkampioene Schulting ziet uit naar wereldbeker langebaan

HEERENVEEN (ANP) - Suzanne Schulting kijkt ernaar uit wereldbekerwedstrijden op de langebaan te gaan rijden. De drievoudig olympisch kampioene shorttrack plaatste zich met een vierde plaats op de 500 meter voor de wereldbeker en hoopt dat een dag later op de 1000 meter nog een keer te doen. "Dit is een hele mooie start en het voelt dat het nog beter kan", zei ze.

Schulting begon het seizoen met de naweeën van een enkelbreuk die ze bij het WK shorttrack aan het einde van vorig seizoen opliep. De schaatsster, die namens Team Essent dit seizoen shorttrack wil combineren met het langebaanschaatsen, meldde zich vorige maand af voor de eerste shorttrackwedstrijd in de World Tour na een terugval in het revalidatietraject. "Ik heb nu helemaal geen last", zei ze na haar eerste wedstrijd op het kwalificatietoernooi in Heerenveen. "Maar ik heb de afgelopen drie weken ook niet geshorttrackt."

De schaatsster zei vooral ook veel plezier uit de wedstrijd in Thialf te hebben gehaald. "Ik heb best wel wat rotjaren gehad. Dan verlang je als sporter ook weer eens naar wat lichtpuntjes en om zorgeloos te kunnen rondrijden."

Uitdaging

Schulting zegt dat ze sowieso van plan is om wereldbekerwedstrijden op de langebaan te gaan rijden. "Ik heb voorafgaand aan dit seizoen al besproken dat ik de wereldbeker in Beijing wil rijden en heb ook voorkeur om langebaan te rijden. Ik zie de uitdaging en ik denk ook dat ik het goed kan doen. Maar ik wil ook de potentie bij mijzelf zien dat ik kan winnen."

Van belang bij haar keuze is ook de situatie met haar enkel. "De shorttracktrainingen gingen zo slecht. Ik had zo veel pijn dat ik moest stoppen. We hebben toen een MRI-scan gemaakt, waarin te zien was dat er veel vocht in de enkel zat. Ik wil dit weekend hard rijden en maandag gaan we in het ziekenhuis kijken hoe de enkel zich heeft ontwikkeld. Daarna begin ik weer met shorttracktrainingen en kijken we hoe het gaat."

De wereldbeker op de langebaan begint op 22 november in Nagano in Japan en gaat een week later verder in Beijing. In de Chinese hoofdstad is dan vanaf 6 december een World Tourwedstrijd voor de shorttrackers. "Dat is best handig als je het wil combineren", aldus Schulting.