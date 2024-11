Belgische politie zoekt naar stoeptegelgooier

BRUSSEL (ANP) - Via een opsporingsbericht is de Belgische politie op zoek naar de man die afgelopen dinsdagochtend vroeg in Rotterdam een stoeptegel gooide op het hoofd van een slapende man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Bekend is dat de man later die ochtend in Breda de trein heeft genomen naar België. Die had Brussel-Zuid als eindbestemming, maar deed in België nog zeven andere stations aan, waaronder Antwerpen-Centraal en Mechelen.

Onbekend is waar de verdachte is uitgestapt.

Volgens de Belgische politie is de man potentieel gevaarlijk. Mensen die hem zien, moeten hem niet zelf benaderen, maar de politie bellen, aldus het opsporingsbericht. Daarin zijn ook herkenbare beelden van de man te zien. Eerder verspreidde de Nederlandse politie al beelden van de tegelgooier.

Het 37-jarige slachtoffer raakte door de stoeptegel zwaargewond en ligt nog in coma in het ziekenhuis. Hij werd belaagd toen hij lag te slapen bij het Maritiem Museum in Rotterdam. Zijn zus is zaterdag een crowdfunding voor hem begonnen, onder de titel Benjamin nooit meer op straat. Ze hoopt dat er zoveel geld binnenkomt dat haar broer "als hij ontwaakt, de beste zorg krijgt en nooit meer noodgedwongen op straat hoeft te slapen". Er is in een kleine dag tijd al 8000 euro gedoneerd.