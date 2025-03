Shorttrackster Poutsma geselecteerd voor WK in Beijing

UTRECHT (ANP) - Selma Poutsma is geselecteerd voor de WK shorttrack in Beijing. De 25-jarige shorttrackster miste een groot deel van dit seizoen door een bovenbeenblessure.

Poutsma maakte in januari bij de EK in Dresden haar rentree, maar kwam ten val op de aflossing. Vorige maand werd ze niet geselecteerd voor de wedstrijden in de World Tour in Tilburg, omdat ze nog niet fit genoeg was. Poutsma won in 2022 bij de Spelen van Beijing met het Nederlandse team olympisch goud op de aflossing.

Naast Poutsma werden Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Diede van Oorschot en Zoë Deltrap geselecteerd voor de WK. De selectie bij de mannen bestaat uit Jens van 't Wout, Teun Boer, Daan Kos, Itzhak de Laat en Sjinkie Knegt.

Bondscoach Niels Kerstholt bepaalt in Beijing wie er op welke afstanden start. De WK is van 14 tot en met 16 maart.