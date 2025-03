Verstappen en Hassan genomineerd voor Laureus Sports Awards

MADRID (ANP) - Max Verstappen (27) en Sifan Hassan (32) zijn genomineerd voor de prestigieuze Laureus World Sports Awards die op 21 april in Madrid worden uitgereikt. Formule 1-coureur Verstappen en atlete Hassan dingen respectievelijk mee in de categorieën sportman en sportvrouw van het jaar. Verstappen verdiende zijn nominatie met zijn vierde wereldtitel in de Formule 1 op rij. Hassan verdiende de nominatie vanwege haar prestaties op de Olympische Spelen in Parijs waar ze goud op de marathon won, en op de 5000 en 10.000 meter een bronzen medaille veroverde.

Verstappen is voor het vierde jaar op rij genomineerd voor deze Oscars van de sport. Hij kreeg de Laureus Award alleen in 2022. Verstappen heeft concurrentie van tennisser Carlos Alcaraz, polsstokhoogspringer Armand Duplantis, zwemmer Léon Marchand en wielrenner Tadej Pogacar. Behalve Hassan zijn de atletes Faith Kipyegon en Sydney McLaughlin-Levrone, turnster Simone Biles, voetbalster Aitana Bonmatí en tennisster Aryna Sabalenka genomineerd.