Shorttrackster Van Kerkhof beëindigt loopbaan

UTRECHT (ANP) - Shorttrackster Yara van Kerkhof heeft haar topsportloopbaan beëindigd. De van oorsprong Zoetermeerse was op de Winterspelen van Pyeongchang de eerste vrouw die voor Nederland een medaille bij het shorttracken behaalde. Ze pakte zilver op de 500 meter. Als lid van de aflossingsploeg behaalde ze vier jaar later in Beijing het goud.

"Ik kijk met trots terug op mijn carrière waar ik alles uitgehaald heb wat erin zat", schrijft de 34-jarige Van Kerkhof in een door schaatsbond KNSB verspreide verklaring. "Ik heb de hele ontwikkeling van het Nederlandse shorttrack meegemaakt. Ik ben er heel trots op dat ik bij alle eerste grote internationale titels van de partij was en ook als eerste Nederlandse shorttrack-vrouw op de Spelen het podium mocht beklimmen."