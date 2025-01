Wall Street lager na nieuws over economische noodtoestand Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend, na de minnen een dag eerder door zorgen bij beleggers over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Handelaren verwerkten een bericht van nieuwszender CNN dat aankomend president Donald Trump overweegt een nationale economische noodtoestand uit te roepen om zo een breed scala aan importheffingen op producten uit andere landen juridisch te rechtvaardigen.

Volgens bronnen tegen CNN denkt Trump eraan gebruik te maken van de zogeheten International Emergency Economic Powers Act. Deze wet geeft een president eenzijdig de bevoegdheid om importen te beheren tijdens een nationale noodtoestand. Trump zou een voorkeur hebben voor die aanpak, omdat er voor het invoeren van de importheffingen dan geen strikte eisen gelden. Hij hoeft dan dus niet telkens te bewijzen dat de tarieven nodig zijn op grond van de nationale veiligheid.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent lager op 42.439 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 5900 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde ook 0,2 procent tot 19.443 punten. Donderdag is Wall Street gesloten voor de staatsbegrafenis van oud-president Jimmy Carter.