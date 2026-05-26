ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner begint jacht op titel in Parijs met soepele zege

Sport
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 23:18
anp260526183 1
PARIJS (ANP) - Jannik Sinner is zijn jacht op de nog ontbrekende grandslamtitel in Parijs begonnen met een soepele zege op de Fransman Clément Tabur. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst was na minder dan twee uur in drie sets klaar: 6-1 6-3 6-4.
Sinner won in de maanden voor Roland Garros de masterstoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome op gravel en was daarvoor al de beste in Indian Wells en Miami. De 24-jarige Italiaan is, zeker na de afmelding van de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz, de absolute favoriet voor de titel in Parijs. Het is het enige grandslamtoernooi dat hij nog niet wist te winnen.
In de eerste set won Sinner drie keer de opslagbeurt van de Franse nummer 171 van de wereldranglijst, die een wildcard van de organisatie had gekregen. In de tweede set had hij aan één break genoeg voor de setwinst. Sinner won in de derde set op 1-1 de opslagbeurt van Tabur en benutte op 5-4 zijn vijfde matchpoint.
Sinner, die de finale in Parijs vorig jaar verloor, neemt het in de tweede ronde op tegen Juan Manuel Cerúndolo. De Argentijn won in drie sets van de Brit Jacob Fearnley: 6-2 7-6 (0) 7-6 (7).
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

42586268_m

Zomervakantie wordt luxe: twee op drie gezinnen piekeren over de prijs

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

Loading