Sinner moet minder voorspelbaar worden tegen Alcaraz

Sport
door anp
maandag, 08 september 2025 om 8:55
anp080925056 1
NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - Jannik Sinner denkt na zijn nederlaag op de US Open tegen Carlos Alcaraz dat hij minder voorspelbaar moet spelen tegen de Spanjaard. De Italiaan verloor de finale van het grandslamtoernooi in New York in vier sets en raakte daarmee ook de nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijt.
"Ik speelde heel voorspelbaar vandaag en hij paste zijn spel aan", analyseerde Sinner zijn partij na afloop tegen de media. "Nu is het aan mij of ik veranderingen wil of niet. We gaan daar zeker aan werken."
Sinner verloor na 65 weken zijn leidende positie op de wereldranglijst. De 24-jarige Italiaan stond in vijf grandslamfinales op rij. Van de vier finales dit jaar won hij er twee (Australian Open en Wimbledon) en verloor hij er twee, beide tegen Alcaraz. "Hij is beter geworden. Ik merkte dat hij foutlozer speelde", prees Sinner zijn rivaal.
