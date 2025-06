Sinner verwacht op basis verleden moeilijk duel met Alcaraz

PARIJS (ANP) - Jannik Sinner keek kort na zijn zege op Novak Djokovic al uit naar de finale op Roland Garros waarin hij zondag Carlos Alcaraz treft. "Het wordt moeilijk. Op basis van het verleden sta ik er niet zo goed voor", vertelde de Italiaanse tennisser, die in de onderlinge confrontaties met de Spaanse titelverdediger met 7-4 achter staat. "Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben."

Sinner had zojuist Djokovic in drie sets verslagen in een partij die drie uur en een kwartier duurde. "Novak heeft zo veel bereikt, hij is de beste tennisser aller tijden. Natuurlijk probeer je daar niet aan te denken als je met de warming-up bezig bent, maar je voelt de spanning", vertelde hij in het interview op de baan in Parijs. "Ik geniet zeker van deze overwinning, ben heel gelukkig. Maar morgen gaan we denken aan de finale."