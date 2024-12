Skeletonster Bos mist weer podium met vijfde plaats in Altenberg

ALTENBERG (ANP) - Kimberley Bos is in de vierde wereldbekerwedstrijd van deze winter in het Duitse Altenberg op de vijfde plaats geëindigd. Het betekende dat de tweevoudig winnares van de wereldbeker opnieuw niet op het podium belandde.

De wedstrijd in Altenberg ging slechts over één manche. Door de slechte weersomstandigheden werd de tweede heat geschrapt.

De Belgische Kim Meylemans won in een tijd van 1.01,34. Zij vierde haar eerste zege in de wereldbeker. Bos, in Beijing 2022 goed voor olympisch brons, gaf 0.35 seconde toe