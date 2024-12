OM heeft nieuw bewijs in onderzoek eerwraakmoord Ryan uit Joure

LELYSTAD (ANP) - In de zaak rond de vermoedelijke eerwraakmoord op de 18-jarige Ryan uit het Friese Joure beschikt het Openbaar Ministerie over een audiobestand met een gesprek tussen verdachte Mohamed Al N. en een oom, waarin hij zegt dat er geen andere oplossing is dan dat het meisje dood moet.

"Ik zweer het", zegt Mohamed in gesprek met een oom, "zij wil ons vernederen. Ik ben eerlijk, als we weten waar dat meisje is, is dat meisje klaar."

Het OM maakte vrijdag gewag van het bestand tijdens de tweede tussentijdse zitting in de zaak bij de rechtbank in Lelystad. Naast Mohamed (22) is ook zijn 24-jarige broer Muhanad verdachte. Hoofdverdachte is de vader van beiden en slachtoffer Ryan, de 52-jarige Khaled Al N. Hij is na de gewelddadige dood van zijn dochter verdwenen, verblijft vermoedelijk in Syrië en wil niet naar Nederland komen. Hij heeft onder meer in mails aan media gezegd dat hij zijn dochter heeft gedood en dat zijn zoons geen blaam treft.

Lelystad

Volgens justitie hebben de beide zoons Ryan op aanwijzing van hun vader van Rotterdam naar Lelystad gebracht, waar hij haar vervolgens om het leven zou hebben gebracht. Vader Khaled heeft in mails aan kranten gezegd dat alleen hij verantwoordelijk is. Ook zou hij zijn vrouw hebben geappt dat hij de moordenaar van zijn dochter is.

De rechtbank bepaalde dat de broers in voorarrest moeten blijven. Het audiobestand versterkt de verdenking, aldus de rechter. Het onderzoek is nog in volle gang. De volgende zitting is op 7 februari.