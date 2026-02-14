Skeletonster Bos na brons in Beijing nu dertiende op Spelen

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is er na haar bronzen medaille van vier jaar geleden in Beijing bij de Olympische Spelen niet opnieuw in geslaagd op het podium te eindigen. De 32-jarige Nederlandse beleefde in het Cortina Sliding Centre twee teleurstellende dagen en moest zich tevredenstellen met de dertiende plaats.

Bos noteerde vrijdag tijdens haar eerste twee runs tijden van 57,88 en 57,98 seconden. Zaterdag was ze met 58,12 en 58,26 seconden langzamer.

Het goud ging naar de Oostenrijkse Janine Flock, die over vier runs 0,30 seconden sneller was dan Susanne Kreher. De Duitse werd tweede, voor haar landgenote Jacqueline Pfeifer. De Duitse olympische titelverdedigster Hannah Neise kwam nu niet verder dan de vierde plaats. Kim Meylemans, de regerend Europees kampioene uit België, werd zesde.

"Het is wat het is, ik heb gestreden voor wat ik waard was", reageerde Bos, die regerend wereldkampioene is, telefonisch. Ze zei in aanloop naar de Spelen dat ze haar hele seizoen had afgestemd om in Cortina d'Ampezzo te pieken. "Het heeft aan mijzelf gelegen. Mijn materiaal was in orde. Het is mij niet gelukt om deze baan snel onder controle te krijgen. Daar heb ik meer tijd voor nodig. Het kan wel mijn baan worden in de toekomst, maar nu nog niet."