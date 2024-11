Skeletonster Bos zesde bij derde wereldbekerwedstrijd in China

YANQING (ANP) - Skeletonster Kimberley Bos is bij de derde wereldbekerwedstrijd in het Chinese Yanqing als zesde geëindigd. De 31-jarige Edese bleef na twee heats 1,32 seconde verwijderd van de zege. Die ging naar de Chinese Dan Zhao, die op haar thuisbaan olympisch kampioene Hannah Neise uit Duitsland en de Britse Freya Tarbit voorbleef.

Bos had vorig weekend bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang genoegen moeten nemen met de achtste en negende plaats. Op de olympische baan van de Winterspelen van 2022, waar ze destijds brons veroverde, kwam Bos tot de vijfde tijd in de eerste heat. In de tweede heat verloor ze een plek aan de Duitse Jacqueline Pfeifer.

De vierde wereldbekerwedstrijd is op 6 december in het Duitse Altenberg.