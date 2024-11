NSC praat achter gesloten deuren met leden op partijcongres

Enkele honderden leden van NSC hebben zich zaterdagochtend verzameld voor het ledencongres van de partij. De dag begon met deelsessies waarin zij met Kamerleden en bewindspersonen in gesprek konden gaan over uiteenlopende onderwerpen, maar ook "politieke actualiteiten". De pers werd bij deze bijeenkomsten op afstand gehouden.

NSC heeft een aantal turbulente weken achter de rug waarin twee staatssecretarissen, Folkert Idsinga en Nora Achahbar, en twee Kamerleden, Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk, opstapten. Alle vier wezen zij ruwe omgangsvormen in de coalitie aan als reden om af te treden. Het scheelde weinig of NSC had zich helemaal teruggetrokken uit het kabinet-Schoof.

Afgelopen week keerde partijleider Pieter Omtzigt, die al weken ziek thuis zat, terug in de Tweede Kamer. Aan het einde van de ochtend spreekt hij het congres toe, net als medefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven die hem de afgelopen weken verving.

De zaal in Nieuwegein waar het congres wordt gehouden, biedt plaats aan circa zeshonderd mensen. NSC had begin dit jaar bijna 10.000 leden. De partij werd vorig jaar opgericht en behaalde een jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen direct twintig zetels.