Veldrijder Nieuwenhuis start ook nog niet in Antwerpen

BERINGEN (ANP) - Veldrijder Joris Nieuwenhuis heeft zijn rentree opnieuw uitgesteld. De 28-jarige Nederlands kampioen zou zondag terugkeren in competitie bij de wereldbekerwedstrijd in Antwerpen, maar zijn ploeg Ridley Racing kondigt aan dat Nieuwenhuis meer tijd nodig heeft.

"Na een intensieve trainingsperiode is duidelijk geworden dat het lichaam van Nieuwenhuis nog niet klaar is", meldde de ploeg via Instagram. "We staan helemaal achter het herstel van Joris en willen het proces niet overhaasten. Soms is er meer geduld nodig om te verbeteren."

Nieuwenhuis miste het begin van het crossseizoen door gordelroos. Het herstel hiervan duurde langer dan verwacht. "Ons doel is om hem richting de kerstperiode op zijn beste niveau te laten presteren, zonder onnodige druk op zijn comeback te leggen", zei teammanager Rik Verbrugghe bij een eerder uitstel van de rentree van Nieuwenhuis.