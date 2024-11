Skiër Hirscher valt uit bij wereldbekerslalom in Gurgl

GURGL (ANP) - De rentree van skiër Marcel Hirscher heeft nog niet tot successen geleid. In de tweede wereldbekerwedstrijd op de slalom in het Oostenrijkse Gurgl viel de Oostenrijker, die tegenwoordig uitkomt voor Nederland, in de eerste run uit.

Hirscher is de zoon van een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder. Hij maakte vorige maand na vijf jaar zijn rentree in de wereldbeker van Sölden, waar hij met een sterke tweede run 23e werd op de reuzenslalom. Bij de eerste slalom in het Finse Levi plaatste de 35-jarige skiër zich na een 46e plaats niet voor de tweede run.

Namens Oostenrijk boekte Hirscher in het verleden 32 wereldbekerzeges op de slalom. Hij won zes keer het eindklassement in de discipline en veroverde drie wereldtitels.