Nederlander al maanden vermist in België, veel vragen bij politie

GENT (ANP) - De Belgische politie weet nog altijd niet wat er achter de verdwijning zit van een Nederlandse man, die eind januari voor het laatst werd gezien in Gent. Het gaat om de 44-jarige Maarten Dickhoff uit Alphen aan den Rijn. Zondag heeft de politie een nieuw opsporingsbericht geplaatst, en nieuwe beelden getoond van de man.

Het is volgens de politie volstrekt onduidelijk wat er aan de hand is. De Belgische politie zegt in het Vlaamse programma Faroek rekening te houden met "alle mogelijke hypotheses" en noemt zijn verdwijning "onrustwekkend".

"Voor zover wij weten, heeft hij ook geen banden met het criminele milieu", zegt een rechercheur van de politie in Aalter in het programma. Dickhoff is volgens haar "geen probleemzoeker, eerder iemand die anderen zou helpen mocht dat nodig zijn".

Autoritten

Dickhoff werd op 23 en 24 januari nog gezien. Hij bezocht op 23 januari een casino in Oostende, reed daarna naar een McDonald's in Gouda en rekende daar om 19.19 uur af. Daarna reed hij terug naar Oostende, een afstand van meer dan 200 kilometer. De Belgische politie weet niet waarom de man weer terugging naar Oostende.

Enkele uren later werd hij ook nog gezien in een parkeergarage, en in de vroege ochtend reed hij richting Gent. Dat is volgens de politie opvallend, omdat hij een hotelkamer had geboekt in Oostende. Dickhoff werd voor het laatst gefilmd bij een tankstation in de plaats Drongen. Zijn auto werd nog gezien in Gent, ter hoogte van staalbedrijf ArcelorMittal.

Achtergelaten auto

Sindsdien ontbreekt ieder spoor van de Alphenaar. Zijn donkere Volkswagen Transporter-busje werd een maand later gevonden op een parkeerplaats in Aalter, zo'n 50 kilometer van de plek waar zijn auto voor het laatst was gezien. Zijn telefoons, sleutels, portemonnee en paspoort lagen niet meer in de auto, zijn reiskoffer wel. Hoe de auto in Aalter terecht is gekomen, is ook nog niet duidelijk.

De Belgische politie zegt geen idee te hebben wie de auto daar heeft achtergelaten. "Dat is voor ons een raadsel", zegt een agent van de politie in Aalter in het programma Faroek. "Voor zover wij weten, is er niemand die Maarten kende hier in de buurt."