Skiester Shiffrin nog 'zeker weken' verwijderd van 100e zege

KILLINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin zal nog "minimaal enkele weken" moeten wachten op haar honderdste wereldbekerzege. De 29-jarige recordhoudster raakte in haar jacht op de mijlpaal zaterdag in het Amerikaanse Killington geblesseerd bij een val in een veiligheidsnet. Door een buikwond en schade aan spieren duurt het nog zeker enkele weken voordat ze weer veel kracht kan zetten, liet Shiffrin weten op X.

De tweevoudig olympisch kampioene nam in maart vorig jaar het record van de meeste wereldbekerzeges over van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die in zijn carrière tot 86 wereldbekeroverwinningen kwam. In januari van dat jaar had Shiffrin het record bij de vrouwen al overgenomen van landgenote Lindsey Vonn, die 82 triomfen in de wereldbeker noteerde. Vonn kondigde dit najaar haar rentree aan na een afwezigheid van vijf jaar.

Shiffrin won vorig seizoen voor de achtste keer de wereldbeker op de slalom. Ook dat is een record.