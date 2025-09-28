Skiffeur Van Dorp mist medaille op WK roeien

SHANGHAI (ANP) - Simon van Dorp is er op de slotdag van de wereldkampioenschappen roeien in Shanghai niet in geslaagd een medaille te veroveren op de skiff. De 28-jarige Amsterdammer, vorig jaar tweede op de Olympische Spelen van Parijs, eindigde als vierde in de finale. De wereldtitel was voor de Griek Stefanos Ntouskos, de olympisch kampioen van Tokio (2021).

De Duitser Oliver Zeidler, de titelverdediger en olympisch kampioen van Parijs 2024, werd tweede. Het brons was voor de Belarus Jauheni Zalaty.

Karolien Florijn, de titelverdedigster bij de vrouwen, sloeg dit WK over.