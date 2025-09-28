ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zilver voor Nederland bij primeur gemengde teams op WK roeien

Sport
door anp
zondag, 28 september 2025 om 9:20
anp280925049 1
SHANGHAI (ANP) - De Nederlandse roeiploeg heeft de wereldkampioenschappen in Shanghai afgesloten met een zilveren medaille op de gemengde dubbeltwee. Voor het eerst werd op een WK bij twee onderdelen ook gevaren met gemengde teams. Roos de Jong en Melvin Twellaar moesten in de dubbeltwee alleen Ierland voor laten.
De gemengde acht, met roeiers en roeisters uit de boten die beide goud wonnen, eindigde als vijfde in een door Roemenië gewonnen race. Gemengd roeien staat nog niet op het olympische programma.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 511726720

Drie signalen dat je mogelijk hoogsensitief bent

ANP-47057174 (1)

Weg met die bruine aanslag in je wc-pot: zo laat je urinesteen eenvoudig verdwijnen

164539873_m

Wetenschappers vinden nieuwe manier om pijn te bestrijden zonder gevaarlijke bijwerkingen

ANP-537389485

Deze karaktertrekken kunnen leiden tot een langer leven

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

Loading