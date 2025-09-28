Zilver voor Nederland bij primeur gemengde teams op WK roeien

SHANGHAI (ANP) - De Nederlandse roeiploeg heeft de wereldkampioenschappen in Shanghai afgesloten met een zilveren medaille op de gemengde dubbeltwee. Voor het eerst werd op een WK bij twee onderdelen ook gevaren met gemengde teams. Roos de Jong en Melvin Twellaar moesten in de dubbeltwee alleen Ierland voor laten.

De gemengde acht, met roeiers en roeisters uit de boten die beide goud wonnen, eindigde als vijfde in een door Roemenië gewonnen race. Gemengd roeien staat nog niet op het olympische programma.