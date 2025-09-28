Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

Nieuw onderzoek toont aan dat microplastics, zeer kleine plastic deeltjes, zich ophopen in het botweefsel en dat is geen goed nieuws voor onze gezondheid.

Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter. Ze ontstaan wanneer groter plastic afbreekt door zonlicht, golven en andere natuurkrachten. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze door bijna alle barrières in ons lichaam heen kunnen dringen.

Ze zijn overal. Microplastics worden gevonden in de oceaan, in de lucht en in ons voedsel. Nu blijkt dat deze minuscule plastic deeltjes ook hun weg hebben gevonden naar diep in onze botten. En dat is slecht nieuws voor onze gezondheid, zo blijkt uit een onderzoek in het vakblad Osteoporosis International.

Wat gebeurt er in het laboratorium?

Laboratoriumentests met cellen lieten een zorgwekkend patroon zien. Microplastics beschadigen cellen en laten ze sneller verouderen, verstoren de normale ontwikkeling van botcellen en veranderen welke genen actief zijn. Ook veroorzaken ze ontstekingen en stimuleren ze cellen die botmateriaal afbreken.

Dit is belangrijke kennis, omdat microplastics een relatief nieuw fenomeen zijn. Mensen die nu ouder worden, zijn de eerste generatie die hun hele leven is blootgesteld aan deze plastic vervuiling. Wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, is nog niet duidelijk. Maar goed nieuws is het wellicht niet.