ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

gezondheid
door Andrei Stiru
zondag, 28 september 2025 om 8:50
194019434_m
Nieuw onderzoek toont aan dat microplastics, zeer kleine plastic deeltjes, zich ophopen in het botweefsel en dat is geen goed nieuws voor onze gezondheid.
Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter. Ze ontstaan wanneer groter plastic afbreekt door zonlicht, golven en andere natuurkrachten. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze door bijna alle barrières in ons lichaam heen kunnen dringen.
Ze zijn overal. Microplastics worden gevonden in de oceaan, in de lucht en in ons voedsel. Nu blijkt dat deze minuscule plastic deeltjes ook hun weg hebben gevonden naar diep in onze botten. En dat is slecht nieuws voor onze gezondheid, zo blijkt uit een onderzoek in het vakblad Osteoporosis International.
Wat gebeurt er in het laboratorium?
Laboratoriumentests met cellen lieten een zorgwekkend patroon zien. Microplastics beschadigen cellen en laten ze sneller verouderen, verstoren de normale ontwikkeling van botcellen en veranderen welke genen actief zijn. Ook veroorzaken ze ontstekingen en stimuleren ze cellen die botmateriaal afbreken.
Dit is belangrijke kennis, omdat microplastics een relatief nieuw fenomeen zijn. Mensen die nu ouder worden, zijn de eerste generatie die hun hele leven is blootgesteld aan deze plastic vervuiling. Wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn, is nog niet duidelijk. Maar goed nieuws is het wellicht niet.
Bron: Springer Nature
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 511726720

Drie signalen dat je mogelijk hoogsensitief bent

ANP-47057174 (1)

Weg met die bruine aanslag in je wc-pot: zo laat je urinesteen eenvoudig verdwijnen

164539873_m

Wetenschappers vinden nieuwe manier om pijn te bestrijden zonder gevaarlijke bijwerkingen

ANP-537389485

Deze karaktertrekken kunnen leiden tot een langer leven

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

Loading