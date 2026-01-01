Sloveen Prevc wint nieuwjaarsspringen Garmisch-Partenkirchen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ANP/DPA) - De Sloveense schansspringer Domen Prevc heeft met overmacht het traditionele nieuwjaarsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Prevc noteerde vanaf de grote schans afstanden van 143 en 141 meter en was daarmee de beste. De Sloveen won ook al de wedstrijd van de Vierschansentournee in Oberstdorf en leidt het klassement na twee van de vier wedstrijden.

De Oostenrijker Jan Hörl eindigde in Garmisch als tweede met afstanden van 141 en 131,5 meter. Diens landgenoot Stephan Embacher werd derde met 134 en 141,5 meter.

De tournee wordt vervolgd op 4 januari in Innsbruck en sluit op 6 januari af in Bischofshofen.