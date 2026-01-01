Brandwondencentra klaar voor gewonden Zwitserland, indien nodig

GRONINGEN (ANP) - Nederlandse brandwondencentra staan klaar om slachtoffers van de ramp in het Zwitserse skioord Crans-Montana op te vangen. Ze staan met elkaar in contact en wachten of hun inzet nodig is.

Het gaat om het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen. "De ziekenhuizen staan paraat om, indien noodzakelijk, directe zorg en ondersteuning te leveren aan slachtoffers met brandwonden en complexe verwondingen", laten ze weten.

Volgens een woordvoerster wordt nu via een Europees coördinatiepunt gekeken of er capaciteit van buiten Zwitserland noodzakelijk is. Omdat het vaak om specialistische zorg gaat, wordt volgens haar bij dergelijke incidenten al gauw hulp van andere landen ingeschakeld. Maar veel is nog onduidelijk over het aantal slachtoffers en daarmee ook of de inzet van de Nederlandse ziekenhuizen nodig is.

Capaciteit

"We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben capaciteit beschikbaar voor opvang van slachtoffers en kunnen zo nodig opschalen, zodat we snel en effectief kunnen reageren indien slachtoffers naar Nederland moeten worden overgebracht", aldus de ziekenhuizen.

In een bar in het skigebied vielen rond de jaarwisseling tientallen doden en zo'n honderd gewonden door een brand en explosie. Of er Nederlandse slachtoffers zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat donderdag aan het einde van de middag weten nog geen hulpvragen te hebben gehad van Nederlanders in het gebied. Het staat verder nauw in contact met de Zwitserse autoriteiten over mogelijke Nederlandse slachtoffers.