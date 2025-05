Sloveense oud-winnaar Roglic stapt af in Giro d'Italia

SAN VALENTINO (ANP) - Primoz Roglic is afgestapt in de zestiende etappe van de Giro d'Italia. De Sloveen van Red Bull Bora-hansgrohe was al met de nodige twijfels aan de zware bergrit begonnen, omdat hij last heeft van tal van verwondingen veroorzaakt door eerdere valpartijen. Roglic, die de Giro voor Jumbo-Visma won in 2023, zakte zondag al van de vijfde naar de tiende plaats in het klassement.

"Ik probeer het gewoon", zei hij nog bij de start in Piazzola sul Brenta. "Als ik zie dat het lukt, dan rij ik verder. Gisteren kon ik nog niet eens normaal fietsen. Ik ben aan het overleven." Roglic ging ongeveer 100 kilometer voor de finish opnieuw onderuit. Bij die val was ook de Ecuadoraan Richard Carapaz betrokken, die wel weer opstapte.

De 35-jarige Roglic gold vooraf als een van de voornaamste kanshebbers voor de eindzege in de Giro. Hij had inmiddels bijna vier minuten achterstand op de Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro.