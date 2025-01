Snellink op EK allround tweede op 5000 meter, zege Eitrem

HEERENVEEN (ANP) - Beau Snellink is bij het EK allround als tweede geëindigd op de 5000 meter. De Nederlands kampioen allround moest met 6.08,91 in een rechtstreeks duel zijn meerdere erkennen in de Noor Sander Eitrem, die won in 6.06,20.

Chris Huizinga reed met 6.09,48 de derde tijd. De Groninger werd eerder op de dag gediskwalificeerd op de 500 meter en kan zo geen klassement meer rijden.

Marcel Bosker kwam in de slotrit tegen de Italiaan Davide Ghiotto tot de zesde tijd van 6.15,99. Hij verloor zijn rit van de Italiaan die met 6.09,56 als vierde eindigde.

In het klassement leidt de Noor Peder Kongshaug, die eerder tweede werd op de 500 meter. Hij werd op de 5000 meter vijfde met 6.13,05. Achter Kongshaug staan Eitrem en Snellink.