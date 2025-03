Snowboardster Dekker krijgt bevestiging met WK-medaille

ENGADIN (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker kreeg met haar eerste WK-medaille een jaar voor de Olympische Spelen van Milaan en Cortina de bevestiging dat ze op de goede weg is. De 29-jarige Zoetermeerse veroverde bij de WK in het Zwitserse Engadin op de parallelslalom brons. "Dit had ik echt niet verwacht", reageerde ze telefonisch tegen het ANP. "Omdat ik me dit seizoen vooral op de reuzenslalom richt."

Dat kwam ook omdat Dekker eerder in de week op de parallelreuzenslalom op de WK al in de achtste finales werd uitgeschakeld. "Ik denk dat ik toen niet mijn beste dag had", zei ze. "Maar hier ben ik heel trots op, zeker ook omdat het mijn eerste WK-medaille is."

Het is voor Dekker ook een bevestiging na een goed seizoen waarin ze al meerdere podiumplaatsen behaalde, waaronder zilver in het Zwitserse Davos. "Ik heb dit seizoen vier keer een podium gehaald in de wereldbeker. Dit is mijn beste seizoen tot nu toe. Deze lijn wil ik ook doortrekken naar volgend seizoen, waarin ik hoop meteen goed erbij te zitten."

Tweede medaille

Dekker mag zich in 2026 gaan opmaken voor haar vierde Spelen. In Beijing drie jaar geleden greep ze met een vierde plaats op de parallelreuzenslalom net naast het brons. "Ik ben nog nergens zeker van", zegt ze over de kwalificatieprocedure. "Maar ik heb wel een grote stap gezet. Ik denk dat ik me daarover geen zorgen hoef te maken."

Dekker verloor zaterdag de halve finale van Miki Tsubaki. De Japanse, die ook al de drie wereldbekerklassementen won dit jaar, veroverde het goud door de Tsjechische Ester Ledecka te verslaan. "Tegen Tsubaki wilde ik toch wat extra risico nemen, om zo ook de druk bij haar neer te leggen, maar zij is dit seizoen bijna iedere wedstrijd op het podium geëindigd. In de kleine finale was het zo spannend. Ik merkte bovenin dat ik wat voor lag, maar ik had niet door dat ik gewonnen had tot na de finish, toen ik iedereen zag juichen."

Het brons van Dekker is pas de tweede Nederlandse WK-medaille op het alpine-onderdeel van het snowboarden. Nicolien Sauerbreij behaalde in 2011 op dit onderdeel zilver.