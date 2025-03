Der Alte-acteur Rolf Schimpf op 100-jarige leeftijd overleden

MÜNCHEN (ANP) - Acteur Rolf Schimpf is zaterdag op 100-jarige leeftijd overleden, meldt de Duitse krant Bild. Volgens de krant stierf de Der Alte-acteur zaterdagochtend in zijn verzorgingshuis in München. Zijn gezondheid was snel verslechterd na een val.

Der Alte is een Duitse krimiserie gesitueerd in München die in 1977 voor het eerst verscheen. Schimpf speelde de hoofdrol van detective Leo Kress vanaf aflevering 100, nadat het vorige hoofdpersonage in de serie was doodgeschoten. Na 21 jaar en meer dan 120 afleveringen stopte Schimpf met de serie in 2007. Momenteel speelt acteur Thomas Heinze de hoofdrol in de langlopende serie.