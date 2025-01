Soudal Quick-Step gaat met Evenepoel en Merlier naar Tour

CALPE (ANP) - Wielerformatie Soudal Quick-Step gokt dit jaar tijdens de Ronde van Frankrijk niet alleen op Remco Evenepoel. De Belgische ploeg neemt Tim Merlier ook mee naar de Tour. De sprinter won in 2021 een rit in de Tour en heeft inmiddels ook vier etappezeges in de Ronde van Italië op zijn naam staan.

Soudal Quick-Step maakte tijdens een ploegpresentatie in het Spaanse Calpe bekend dat Evenepoel tijdens de Tour kan rekenen op de hulp van Mikel Landa, die zelf als kopman naar de Ronde van Italië gaat.

Voor Evenepoel komt de Ronde van Italië waarschijnlijk te vroeg. De Belg heeft langer nodig om te herstellen van zijn verwondingen door de aanrijding met een bestelbusje vorige maand.

De tweevoudig olympisch kampioen dacht aanvankelijk begin maart terug te keren in het wielerpeloton, maar hij verwacht nu pas medio april zijn eerste koers te kunnen fietsen.