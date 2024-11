Spaanse coureur Martín voor het eerst wereldkampioen MotoGP

MONTMELÓ (ANP) - Jorge Martín heeft zich op de slotdag van het seizoen verzekerd van de wereldtitel in de MotoGP. De Spanjaard werd op zijn Ducati derde bij de Grote Prijs van Barcelona en dat was voldoende om bovenaan het klassement te blijven staan.

De 26-jarige Martín werd nooit eerder wereldkampioen in de koningsklasse van de motorsport. Het betekende de eerste wereldtitel voor een Spaanse coureur in de MotoGP sinds 2020. Vier jaar geleden zegevierde Joan Mir en hij werd toen de negende Spaanse kampioen op rij in de klasse.

De afsluitende race werd gewonnen door regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia uit Italië, die zaterdag ook de beste was in de sprintrace. Marc Márquez kwam als tweede over de finish in de hoofdrace.

Het slotweekeinde van de MotoGP is normaal gesproken in Valencia, maar door de zware overstromingen in die regio is het evenement verplaatst naar het racecircuit bij Barcelona.