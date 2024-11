Biden investeert 11 miljard in klimaatprojecten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering onder president Joe Biden heeft dit jaar 11 miljard dollar geïnvesteerd in diverse klimaatprojecten, een bedrag dat zes keer hoger ligt dan in 2021. "De strijd tegen klimaatverandering is een hoeksteen van president Bidens leiderschap en presidentschap", verklaarde het Witte Huis in aanloop naar Bidens geplande bezoek aan de Amazone.

Biden maakt hiermee zijn laatste reis door Zuid-Amerika voordat hij het presidentschap overdraagt aan Donald Trump, die kritisch staat tegenover klimaatverandering.

De Europese Unie blijft de grootste wereldwijde bijdrager aan klimaatfinanciering. Rijke landen haalden in 2022 gezamenlijk 116 miljard dollar op voor klimaatfinanciering, volgens de meest recente gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).