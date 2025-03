Spaanse tennisser Munar schakelt Medvedev uit in Miami

MIAMI (ANP) - Tennisser Jaume Munar heeft in de tweede ronde van het mastertoernooi van Miami de als zevende geplaatste Rus Daniil Medvedev uitgeschakeld. De 27-jarige Spanjaard won in twee sets: 6-2 6-3.

Medvedev is de nummer 8 van de wereldranglijst. Hij haalde vorige week nog de halve finale van Indian Wells. De Rus won het toernooi van Miami in 2023 en had een bye in de eerste ronde.

Pas in de laatste game, waarin Munar voor de wedstrijd serveerde, kreeg Medvedev zijn eerste breakkansen. De Rus kon die echter niet benutten. De Spaanse nummer 56 van de wereldranglijst benutte vervolgens zijn tweede matchpoint.