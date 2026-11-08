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Spaanse tennistopper Alcaraz wint masterstoernooi van Parijs

Sport
door anp
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PARIJS (ANP) - Carlos Alcaraz heeft het masterstoernooi van Parijs gewonnen. De Spaanse tennisser was in de finale in twee sets te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton: 7-6 (5) 7-5. Alcaraz is de huidige nummer 3 van de wereldranglijst.
Alcaraz stond niet eerder in de finale van het indoortoernooi in Parijs. Hij was zaterdag in de halve finale te sterk voor de Noor Casper Ruud. Het was de vijfde toernooizege van Alcaraz dit seizoen.
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