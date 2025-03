APELDOORN (ANP) - Elvis Afrifa heeft zich in Apeldoorn verrassend geplaatst voor de finale van de 60 meter bij de EK indooratletiek. De Nederlands kampioen eindigde als tweede in zijn heat van de halve finales in een dik persoonlijk record van 6,57 seconden, één honderdste boven het Nederlands record.

De in Nederland geboren Brit Jeremiah Azu won in 6,52.