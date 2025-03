Klaver wint op EK indoor gedroomde gouden medaille op 400 meter

APELDOORN (ANP) - Lieke Klaver heeft haar gedroomde gouden medaille op de 400 meter te pakken. De atlete won die afstand op de EK indoor in Apeldoorn en volgde Femke Bol op als Europees kampioene.

De 26-jarige Noord-Hollandse startte in de voordelige buitenbaan en kwam als eerste door na de eerste ronde. Ze hield vervolgens stand in de tweede omloop in Omnisport. Ze liep naar het goud in 50,36. De Noorse Henriette Jæger drong wel aan, maar kon niet meer voorbij Klaver en finishte als tweede in 50,45. Het brons ging naar de Spaanse Paula Sevilla in 50,99.