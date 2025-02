Sprinter Meeus wint derde etappe van Ronde van Algarve

TAVIRA (ANP) - Jordi Meeus heeft de derde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. De Belg was de sterkste in een massasprint in een rit over ruim 183 kilometer van Vila Real Santo António naar Tavira.

Meeus klopte de Italiaan Alberto Dainese en Biniam Girmay uit Eritrea kwam als derde over de finish. Casper van Uden was met een vijfde plaats de beste Nederlander. De Zwitser Jan Christen, winnaar van de tweede etappe, blijft de leider in het algemeen klassement van de koers die zondag eindigt met een individuele tijdrit over ruim 19 kilometer. Hij heeft een voorsprong van 4 seconden op de Portugees João Almeida.

Romain Bardet kwam ten val in de derde etappe en stapte uit de Ronde van de Algarve. Met onderweg twee niet al te lastige heuvels was de kans op een massasprint groot. Negen renners reden even op kop, maar ze werden ruim 50 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton.