Sprinter Van Uden leergierig voor start Giro in Albanië

DURRËS (ANP) - Casper van Uden begint vrijdag in de Giro d'Italia aan zijn eerste grote ronde. De 23-jarige Schiedammer werd in de winter al aangewezen als de sprinttroef van wielerploeg Picnic PostNL in de Italiaanse koers, die begint met drie etappes in Albanië. De afgelopen dagen zag hij daar vooral veel hobbelige wegen en weinig fietsers. "Maar we zijn nog niet op het parcours geweest", meldde Van Uden donderdag telefonisch aan het ANP, kort voor een trainingsrit.

Vijf of zes kansen, meent hij te zien bij een blik op het parcours van de drieweekse ronde, die dinsdag wordt vervolgd in het zuiden van Italië. "En dan reken ik de openingsrit niet mee, al zou ik op de klim die daarin zit moeten kunnen meekomen. Ten opzichte van de echte sprinters kan ik vrij goed klimmen."

Een etappezege is uiteraard een doel. "Maar wellicht meer nog het rijden van sprints, in positie komen dat ik vrij kan sprinten. Ik besef ook dat ik nog moet leren: rustig blijven in finales, in positie komen, de juiste keuzes maken."

Vier overwinningen

Van Uden boekte vorig jaar vier overwinningen. Zo hield hij in een rit in de AlUla Tour Dylan Groenewegen en de Belg Tim Merlier achter zich en versloeg hij de Eritreeër Biniam Girmay in Rund um Köln. Dit jaar kwam er nog geen vervolg. "Ik heb een iets ander programma gereden, met minder kansen. In de Ronde van Turkije vorige week lagen die er wel, maar daar maakte ik foutjes. Dat kan gebeuren. Ik heb ook af en toe een schop onder de kont nodig, een kleine reset. Vorig jaar had ik dat ook na Duinkerke. Erna won ik drie koersen. Ik ben benieuwd. Op vermogens zit het allemaal goed, zo werkt het helaas niet in sprints. Het is ook veel mentaal. Bij de een gaat dat sneller."

Snel ging het bijvoorbeeld bij generatiegenoot en mede-Zuid-Hollander Olav Kooij, de sprinter van Visma - Lease a Bike die Van Uden in de Giro gaat treffen. "Bij de jeugd waren we al goede vrienden, we hadden dezelfde trainer. Zijn ontwikkeling is anders dan die van mij. Hij won in zijn eerste jaar bij de beloften al meteen koersen. En ook daarna heeft hij mooie stappen gezet en is als een raket naar boven gekomen."

Kooij won vorig jaar bij zijn debuut in de Giro meteen een rit.