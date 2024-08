Steenbergen worstelde met verwachtingen na zwemgoud

Zwemster Marrit Steenbergen ging in aanloop naar de Olympische Spelen gebukt onder de druk van wereldkampioen zijn, zag haar coach Patrick Pearson. "Voor haar wereldtitel in Doha was ze iets stabieler. Als je dan even niet meer hetzelfde gevoel hebt als toen, brengt dat best wat onzekerheid met zich mee, zeker in de trainingen. Ik denk dat omgaan met die druk iets is waar we nog aan kunnen werken", zegt Pearson tegen ANP na afloop van het zwemtoernooi in Parijs, waar Steenbergen zevende werd op de 100 meter vrije slag.

De 24-jarige Steenbergen heeft een verleden met onzekerheid en mentale problemen, maar leek dat de afgelopen jaren onder controle te hebben. Na de WK van februari in Doha, waar de Friezin mede dankzij een zwak deelnemersveld wereldkampioen werd op het koningsnummer, is dat iets verslechterd.

"De wereldtitel is meer een last dan een zegen gebleken. In het begin gaf het een boost, maar ik zie wel dat het de laatste maanden iets extra's met zich meebrengt", aldus Steenbergens trainer in Eindhoven. "Ze werd wereldkampioen met een supergoede tijd en je weet dat als je die tijd nog een keer zwemt, of iets sneller bent, dat je dan olympisch kampioen bent. Dat gevoel dat je iets kan behalen is een kleine last, vooral op het moment dat het eventjes iets minder loopt in de training."

'Binnenkort evalueren'

De zwemster stond zelf vlak voor Pearson in de mixed zone van de La Défense Arena om terug te blikken op haar toernooi. "Ik had er meer van verwacht, met name op de 100 vrij had ik gehoopt harder te zwemmen." Steenbergen had daar zelf geen verklaring voor. "Dat gaan we binnenkort evalueren. Dat doen we niet tijdens het toernooi."

De nog balende Steenbergen had ook troostende woorden voor zichzelf. "Ik denk dat ik gewoon trots moet zijn op het feit dat ik individueel de finale heb gehaald en dat ik estafettefinales heb mogen zwemmen. Als je kijkt naar waar ik vier jaar geleden stond, drie jaar geleden, en nu, is dat een wereld van verschil. Dus ik denk dat ik vooral daar op terug moet kijken en daar trots op moet zijn."

Spelen van 2028

Steenbergen debuteerde op 16-jarige leeftijd op de Spelen van Rio. Vervolgens kreeg ze een terugval. Op de Spelen van 2021 in Tokio was Steenbergen alleen mee als estafettezwemster, twee jaar later in Fukuoka pakte de vrijeslagspecialiste met WK-brons haar eerste mondiale individuele medaille. Over vier jaar in Los Angeles volgt mogelijk een nieuwe kans op olympisch succes.