Triatleten over zwemmen in de Seine: 'Het was walgelijk'

Triatlete Rachel Klamer was niet te spreken over het zwemgedeelte van haar Olympische triatlonwedstrijd. “Het zwemmen in de Seine was walgelijk”, zegt ze tegen RTL Nieuws . Niet alleen de gore rivier, maar ook de zware stroming speelden haar parten.

De organisatie rolde een 1,4 miljard euro kostend driejarenplan uit om de Seine schoon genoeg te krijgen voor de triatlon- en openwaterzwemwedstrijden, maar faalden daar jammerlijk in. Wanneer het regent, spoelen de riolen van de miljoenenstad over en belanden de Parijse drollen in de iconische rivier.

De mannenwedstrijd moest nog worden verplaatst, maar na een paar droge en zonnige dagen werd het water eindelijk schoon genoeg bevonden. De test die daarvoor werd gedaan, was echter met water van gisteren. Vanochtend regende het weer; wat dat precies betekende voor de hygiëne van het water is onduidelijk, maar laat zich wel raden.

"We zullen zien of ik ziek word. Ik heb echt ontzettend veel water binnengekregen", aldus Klamer, die uiteindelijk veertiende werd. "Het is een heel erg mooie plek, maar het was eigenlijk gewoon niet eerlijk." Ze hint op de sterke stroming in de Seine, waardoor de zwemmers op de heenweg allemaal door het midden, en op de terugweg 'precies langs de muur' wilden.

Dit zorgde voor veel contact in het water. "Schouders, benen, voeten, ik werd zo ongeveer achteruit getrokken", zegt ze. "Er kwamen ook veel zwemmers achter mij het water uit, die eigenlijk sneller zijn. Het zwemmen was echt een loterij."