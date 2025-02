Stolz slechts vijfde op 500 meter in Polen, Kazach Koshkin wint

TOMASZÓW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatser Jordan Stolz is op de 500 meter in het Poolse Tomaszów Mazowiecki verrassend slechts als vijfde geëindigd (34,84). Dat betekent het slechtste resultaat van de dominante Amerikaan in de wereldbeker dit seizoen, na zeven zeges en één keer zilver op de kortste afstand.

De Kazach Jevgeni Kosjkin won in 34,52, voor Laurent Dubreuil uit Canada (34,70) en de Pool Marek Kania (34,76). Onder anderen Nederlands kampioen Jenning de Boo liet dit voorlaatste wereldbekerweekend schieten om zich beter te kunnen voorbereiden op de WK afstanden van volgende maand.