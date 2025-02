Scheepvaart Suezkanaal trekt voorzichtig aan door bestand Israël

CAÏRO (ANP/BLOOMBERG) - Het scheepvaartverkeer door het Suezkanaal lijkt voorzichtig weer wat aan te trekken na de flinke krimp die is ontstaan door de onrust in het Midden-Oosten, merkt de Suez Canal Authority (SCA). Sinds begin deze maand hebben 47 schepen, die eigenlijk van plan waren de route via de Rode Zee te mijden, hun vaarschema aangepast om toch door het Egyptische kanaal te varen.

Veel schepen varen al een hele tijd niet meer door het Suezkanaal, de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië, in verband met de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. Maar nu er een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas in de Gazastrook hebben de Houthi's gezegd geen westerse schepen meer te zullen aanvallen.

Grote rederijen als het Deense Maersk kiezen nog steeds voor de omweg via zuidelijk Afrika. Maar topman Osama Rabie van de SCA zei eerder deze maand dat hij verwacht dat het verkeer door het Suezkanaal geleidelijk zal terugkeren naar normaal tegen eind maart en rond halverwege het jaar volledig hersteld kan zijn als het staakt-het-vuren in Gaza standhoudt.