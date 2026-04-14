ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Strafproces over dood van Maradona heropend

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 18:23
SAN ISIDRO (ANP) - Het strafproces tegen het medische team van voetbalicoon Diego Maradona is dinsdag, een maand later dan gepland, heropend. In de rechtbank van San Isidro, een voorstad van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, staan zeven artsen en verpleegkundigen terecht voor nalatige verzorging. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van doodslag.
Ongeveer negentig mensen zullen getuigen in de zaak, die in Argentinië op de voet wordt gevolgd. Onder hen de dochters van Maradona. De rechtszaak duurt naar verwachting tot juli.
Het proces werd in 2025 nietig verklaard omdat een van de rechters medewerking had verleend aan de makers van een documentaire over de zaak. Maradona overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was enkele weken daarvoor aan zijn hersenen geopereerd. Na zijn dood werden drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Argentinië.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading