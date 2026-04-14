Booking.com zegt nog niets over omvang datalek

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 17:51
AMSTERDAM (ANP) - Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens er zijn buitgemaakt bij de hack op Booking.com. Een woordvoerder van de hotelboekingssite verklaarde dinsdag dat de omvang nog in kaart wordt gebracht. "We kunnen daar op dit moment geen verdere details over delen, aangezien we hierover nog in contact zijn met de gegevensbeschermingsautoriteiten."
Booking.com informeerde zondag klanten dat "onbevoegde derden" toegang hadden gekregen tot hun boekingsinformatie. Het zou daarbij niet gaan om financiële of betalingsgegevens en adressen, maar wel om andere contactinformatie en "bepaalde boekingsgegevens". Dinsdag zegt een woordvoerder dat met boekingsgegevens "reserveringsdetails, een e-mailadres of telefoonnummer" worden bedoeld.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weet van het lek bij Booking.com. Na een melding kijkt de autoriteit samen met het bedrijf of de organisatie hoe het lek heeft kunnen plaatsvinden en wat er wordt gedaan om het lek te dichten en herhaling te voorkomen.
