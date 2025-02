Super Bowl trok recordaantal van 128 miljoen kijkers in VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De gemakkelijke overwinning van de Philadelphia Eagles op de Kansas City Chiefs in de Super Bowl van zondag leverde een recordaantal kijkers van bijna 128 miljoen op, volgens herziene cijfers van ratingbureau Nielsen. Daarmee werd de door Fox uitgezonden finale van het American footballseizoen het meest bekeken evenement in de Amerikaanse tv-geschiedenis.

Vorig jaar keken 123,4 miljoen mensen naar de finale van de National Football League. Destijds behaalden de Chiefs in de verlenging een overwinning op de San Francisco 49ers.